Правительство Каталонии начало готовиться к отделению от Испании

Источник: AP 2017

Президент Женералитета Карлес Пучдемон заявил, «в этот день надежды и страданий» население Каталонии заслужило право на независимое государство — республику, передает Reuters. По его словам, правительство региона в ближайшие дни направит результаты референдума в парламент Каталонии, и тот далее будет действовать по закону.

Мадрид этот закон и сам референдум не признает. Ранее Конституционный суд Испании назвал референдум об отделении незаконным. В день голосования премьер-министр Мариано Рахой в телеобращении исключил возможность отделения Каталонии.

Он обвинил сепаратистов в попытке «шантажировать весь народ» и предложил провести всепартийные переговоры о будущем Каталонии.

По его словам, каталонцев обманом вынудили принять участие в незаконном голосовании, и это «издевательство над демократией», цитирует ВВС. Референдума о самоопределении Каталонии не было, убеждал он.

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В голосовании участвовало 2,26 млн человек, или около 42% населения региона, объявило правительство Каталонии. Низкая явка не стала неожиданной, поскольку считалось, что сторонники сохранения Каталонии в составе Испании просто не придут голосовать. Региональный закон о референдуме, который Мадрид считает незаконным, не устанавливает порога явки. По данным каталонских властей, из 2300 избирательных участков силами Мадрида были закрыты 319, по данным правительства Испании — только 92.

Перед голосованием Мадрид направил в Каталонию дополнительные силы полиции из других регионов. Каталонская полиция была передана в подчинение Мадриду. Многие места, где предполагалось обустроить избирательные участки, были закрыты, полицейские блокировали к ним доступ и пытались конфисковывать урны с бюллетенями. Кое-где противостояние переросло в беспорядки, полиции пришлось использовать резиновые дубинки и пули против сторонников отделения Каталонии. По данным каталонских чиновников, в стычках травмы получили 844 человека. МВД Испании сообщило, что пострадали 12 полицейских.

Применение силы вызвало обеспокоенность международного сообщества. Так, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил озабоченность в связи с беспорядками в Каталонии, хотя и поддержал точку зрения Мадрида, что референдум был неконституционным.

Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что применение силы полицейскими было пропорциональным и необходимым в ответ на «абсолютную безответственность правительства региона».

До референдума Карлес Пудчемон говорил, что через 48 часов после голосования, если избиратели проголосуют за отделение Каталонии, он объявит о независимости региона.

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Однако, отмечает Reuters, при том, что многие избирательные участки были закрыты, голосование проходило разрозненно, с подготовкой к формальной декларации независимости могут возникнуть сложности. Пудчемон уже призвал Европу вмешаться и помочь каталонцам добиться, чтобы соблюдались фундаментальные права нации.

На Каталонию, которая территориально занимает чуть больше 6% площади Испании, приходится пятая часть ВВП страны. Каталония, как и другие 16 автономных регионов Испании, имеет право самостоятельно распоряжаться расходами бюджета на образование и здравоохранение. Однако в регионе недовольны устройством системы бюджетных трансферов, из-за которого Мадрид забирает из бюджета провинции больше, чем возвращает. Долгое время за отделение региона было только около 15−20% населения Каталонии, но после экономического кризиса в Испании доля сторонников независимости стала расти. В 2013 г., по данным Центра изучения общественного мнения при правительстве Каталонии, за отделения были 49% населения, это исторический максимум. С тех пор таковых стало меньше, 41%, но этого оказалось достаточно, чтобы на региональных выборах в сентябре 2015 г. к власти пришли партии, обещавшие независимость. Они получили в парламенте региона 72 места из 135.

В ноябре 2015 г. парламент Каталонии одобрил решение о начале отделения провинции от Испании, Мадрид его не признал.