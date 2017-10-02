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09:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

Замдиректора воронежского Фонда капремонта избежал наказания за злоупотребления на службе

Ленинский районный суд прекратил дело бывшего замдиректора воронежского Фонда капремонта Вадима Коробкова. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в суде.

Источник: AP 2017

Вадима Коробкова судили за злоупотребления должностными полномочиями — помощь фирме знакомых в получении контрактов на ремонт домов. Чиновник так нарушил интересы других участников конкурса и действовал вопреки интересам службы и закону. Так как Коробков совершил преступление небольшой тяжести и полностью признавал вину в преступлении, суд счёл возможным прекратить уголовное дело и назначить ему штраф в размере 40 тыс. рублей.

Как установил суд, Вадим Коробков занял должность замдиректора воронежского Фонда капремонта в конце 2013 года, вскоре после появления самой организации, учреждённой управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области. По должности он был обязан обеспечивать реализацию региональных программ реформирования ЖКХ, целевое и эффективное использование имущества, включая денежные средства, контролировать организацию работ капитального ремонта.

Дело в отношении Вадима Коробкова возбудили в июле 2016 года. Он полностью признал свою вину и в суде заявил ходатайство о прекращении уголовного дела.

Как сообщали ранее в СУ СКР по региону, в ноябре 2015 года Вадим Коробков помог фирме, с которой сотрудничала его супруга. Он предоставил преимущество организации, участвовавшей в аукционе на право ремонта многоквартирных домов в Воронеже. Нарушив законодательство, он на правах председателя уговорил конкурсную комиссию отказать другому участнику аукциона и допустить к тендеру единственную фирму-претендента. По результатам проведенного конкурса с фирмой — «победителем» был заключен договор на сумму более 6,6 млн рублей.

Дело возбудили в июле 2016 года. На следствии и в суде Коробков полностью признал свою вину. В суде он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-процессуального характера в виде штрафа. Защитник поддержала ходатайство Коробкова. Прокурор возражал против прекращения уголовного дела. Принимая решение, суд учёл положительные характеристики Коробкова, наличие у него маленького ребёнка и постоянной работы. В итоге Вадим Коробков избежал уголовного наказания за должностное преступление.

При этом Ленинский районный суд продолжает рассматривать дело коллеги Вадима Коробкова, другого замдиректора воронежского Фонда капремонта Михаила Гольцова. Следователи СКР задержали его в декабре 2015 года при получении взятки в крупном размере. Чиновника судят за четыре эпизода взяток и превышение должностных полномочий.

Как установили следователи, Михаил Гольцов, пользуясь служебным положениям, помогал друзьям-строителям выигрывать конкурсы и получать контракты. В благодарность он брал взятки — по сути своей, откаты, и получал благодарности другими способами. Так строители за свой счет сделали Гольцову забор на даче и ремонт в квартире. В отличие от Коробкова Михаил Гольцов категорически отказался признать в суде вину в том, что получал откаты за контракты. За коррупционные преступления Гольцову грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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