В пресс-службе главы Омской области сообщили, что Назаров работает по плану

В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова, так как «требуются изменения для повышения управляемости в регионе». Возможных кандидатов на пост врио омского губернатора он не назвал.

«Сегодня у губернатора прием граждан в приемной президента РФ в Омске. Публичных мероприятий сегодня больше нет», — сказала Соколенко, добавив, что с утра в понедельник глава региона провел аппаратное совещание и в целом работает по плану.

Во вторник в графике губернатора стоит встреча с прибывающим в Омск заместителем министра по делам гражданской обороны и ЧС Сергеем Кададовым по вопросам проведения учений ГО и ЧС. Также в планах поздравление учителей с Днем учителя.

За последнее время постов лишились сразу несколько губернаторов. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. В пятницу президент России Владимир Путин освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Александра Усса врио главы региона.

До этого свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева, в четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля.