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11:15 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске назначили нового ответственного за молодежную политику

Ушедшую с поста главы управления молодежной политики Марину Егорову заменит лидер красноярского студенческого профсоюзного движения.

Источник: Reuters

Руководителем управления молодежной политики администрации Красноярска назначена Екатерина Сидоренко. Как указано в распоряжении городской администрации, Сидоренко приняли на муниципальную службу со 2 октября.

Напомним, с августа 2014 года и до сентября 2017 года этот пост занимала Марина Егорова. Она ушла в отставку по собственному желанию, так как ей предложили управленческую должность в коммерческой структуре в Москве.

Новая начальница управления ранее являлась председателем первичной профсоюзной организации студентов Сибирского федерального университета — самой многочисленной студенческой организации в Красноярске. Также Сидоренко участвовала в последних выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края от партии «Единая Россия».

Училась Сидоренко в Красноярском государственном техническом университете на инженерно-педагогический факультет.

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