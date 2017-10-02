Стало известно, кто возглавит департамент архитектуры Омска
Новым руководителем может стать выходец из «Мостовика» Игорь Павлов.
Новым руководителем может стать выходец из «Мостовика» Игорь Павлов.
Появилась информация, кто может стать главой департамента архитектуры Омска. Сменщиком Анатолия Тиля, не работающего в должности с мая 2015 года, может стать Игорь Павлов.
Об этом сообщили источники портала Om1. ru. О кандидате на должность известно, что он работал в «Омскгражданпроекте», после этого трудился в «Мостовике».
Напомним, что временно исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов ранее сообщил, что нашел главного архитектора. Но не стал разглашать его фамилию из соображений секретности.
Напомним, что сейчас обязанности главного архитектора Омска исполняет Евгений Зоммер.