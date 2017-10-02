Стало известно, кто возглавит департамент архитектуры Омска

Появилась информация, кто может стать главой департамента архитектуры Омска. Сменщиком Анатолия Тиля, не работающего в должности с мая 2015 года, может стать Игорь Павлов.

Об этом сообщили источники портала Om1. ru. О кандидате на должность известно, что он работал в «Омскгражданпроекте», после этого трудился в «Мостовике».

Напомним, что временно исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов ранее сообщил, что нашел главного архитектора. Но не стал разглашать его фамилию из соображений секретности.