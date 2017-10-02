В Омске снова начали принимать документы от кандидатов в мэры

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Омска начала принимать заявки от претендентов. Прием документов продлится со 2 до 31 октября, сообщили в пресс-службе городского совета в понедельник.

Согласно решению комиссии, второй этап, то есть рассмотрение документов, состоится 3 ноября. На третьем этапе, 17 ноября, члены комиссии проведут собеседования с кандидатами. После 17 ноября будет названа дата, когда депутаты горсовета сделают свой выбор из кандидатов, предложенных членами комиссии.

Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский подал заявление об отставке в июле этого года. В данный момент исполняет обязанности мэра Сергей Фролов.

Полномочия Двораковского истекали 11 июля, однако градоначальник продолжал исполнять обязанности мэра в связи с тем, что выборы мэра Омска в апреле не состоялись из-за отсутствия кандидатов.

Впервые в истории Омска избрать мэра должны депутаты горсовета. Прямые выборы были отменены.