В Омске снова начали принимать документы от кандидатов в мэры
Впервые в истории Омска избрать мэра должны депутаты горсовета.
Впервые в истории Омска избрать мэра должны депутаты горсовета.
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Омска начала принимать заявки от претендентов. Прием документов продлится со 2 до 31 октября, сообщили в
Согласно решению комиссии, второй этап, то есть рассмотрение документов, состоится 3 ноября. На третьем этапе, 17 ноября, члены комиссии проведут собеседования с кандидатами. После 17 ноября будет названа дата, когда депутаты горсовета сделают свой выбор из кандидатов, предложенных членами комиссии.
Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский подал заявление об отставке в июле этого года. В данный момент исполняет обязанности мэра Сергей Фролов.
Полномочия Двораковского истекали 11 июля, однако градоначальник продолжал исполнять обязанности мэра в связи с тем, что выборы мэра Омска в апреле не состоялись
Впервые в истории Омска избрать мэра должны депутаты горсовета. Прямые выборы были отменены.
В списке потенциальных кандидатов на пост мэра Омска изначально было 23 человека. Некоторым из них комиссия по выборам мэра отказала в регистрации в связи с отсутствием необходимых документов. Считавшийся главным претендентом на этот пост зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков 13 апреля неожиданно снялся с выборов с формулировкой «по состоянию здоровья». В итоге 14 апреля комиссия горсовета по итогам поименного голосования определилась с двумя кандидатами. Однако один из них — министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов — 17 апреля отказался от борьбы. Единственным кандидатом оставался Андрей Ярошевич, но и он отказался от участия в выборах.