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10:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Глава администрации Грибановского района досрочно сложил полномочия

Глава администрации Грибановского района Алексей Рыженин досрочно сложил полномочия в четверг, 28 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Грибановском районном Совете народных депутатов в понедельник, 2 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Срок действия полномочий Алексея Рыженина истекает 4 августа 2018 года. Глава сложил с себя полномочия, чтобы новый созыв Совета народных депутатов назначил главу администрации района на срок действия своих полномочий.

Депутаты приняли отставку Алексея Рыженина, согласовав его кандидатуру на вакантную должность замглавы, курирующего социальные вопросы. Одновременно депутаты назначили заместителя главы по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи Дмитрия Шевела исполняющим обязанности главы администрации района. Районные депутаты также объявили конкурс на замещение должности муниципальной службы главы администрации Грибановского района и сформировали конкурсную комиссию. Конкурс на замещение вакантной должности пройдет 1 декабря 2017 года.

Контекст

Главой Грибановского района стала учитель начальных классов Светлана Ширинкина в четверг, 28 сентября. Депутаты выбрали Светлану также председателем районного Совета народных депутатов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райсовете.

На должность также претендовал руководитель сельхозпредприятия Сергей Наумов. Голосование проходило тайно. За Светлану Ширинкину проголосовали 18 депутатов, за Сергея Наумова — 12. Заместителем Светланы Ширинкиной тайным голосованием выбрали Сергея Ткаченко.

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