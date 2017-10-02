Из консульства РФ в Сан-Франциско вывезли последние вещи

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«Считаем, что решение о закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, так как значительная часть россиян имеет и американское гражданство», — сказано на сайте консульства в Сан-Франциско.

«Хотелось бы особо отметить, что в 2016 году Генконсульство выдало более 16 тысяч туристических виз для американских граждан. Закрытие Генерального консульства создаст определенные сложности в оформлении документов для данной категории американцев».

«Также вызывают недоумение сроки, которые американские власти дали для закрытия Генконсульства — двое суток».

«Все документы, которые не были получены до закрытия консульства в Сан-Франциско, направлены в генконсульство РФ в Сиэтле».

На консульском учете в генконсульстве Сан-Франциско состояло порядка 100 тысяч человек.