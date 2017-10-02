Из консульства РФ в Сан-Франциско вывезли последние вещи
Напомним, в конце августа Вашингтон потребовал от Москвы закрыть консульство в
Напомним, в конце августа Вашингтон потребовал от Москвы закрыть консульство в
«Считаем, что решение о закрытии Генерального консульства России в
«Хотелось бы особо отметить, что в 2016 году Генконсульство выдало более 16 тысяч туристических виз для американских граждан. Закрытие Генерального консульства создаст определенные сложности в оформлении документов для данной категории американцев».
«Также вызывают недоумение сроки, которые американские власти дали для закрытия Генконсульства — двое суток».
«Все документы, которые не были получены до закрытия консульства в
На консульском учете в генконсульстве
Российская сторона ранее заявляла, что намерена оспорить в суде закрытие дипмиссий на территории США.