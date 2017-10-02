Экс-глава администрации р.п. Дальнее Константиново Нижегородской области приговорен к двум годам колонии за превышение должностных полномочий
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в объединенной
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в объединенной
Чиновник, находясь на посту главы администрации, в 2011 году заключил с подконтрольной организацией договор аренды имущества, принадлежащего муниципальному образованию, и являющегося составной частью водопровода поселка.
Срок аренды составил 15 лет по заниженной и фиксированной на весь период действия договора сумме арендной платы в размере 58,3 тыс. рублей в месяц. Проведенной в ходе следствия судебной оценочной экспертизой установлено, что реальная стоимость арендной платы за имущество по договору составляет 457 тыс. рублей в месяц.
В результате действий обвиняемого муниципальное образование недополучило в бюджет сумму в размере более 24 млн рублей.
Суд счел мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселения, с лишениям права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением