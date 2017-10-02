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11:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Экс-глава администрации р.п. Дальнее Константиново Нижегородской области приговорен к двум годам колонии за превышение должностных полномочий

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, мужчина обвинялся по статье 286 ч.1 УК РФ — «Превышение должностных полномочий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Источник: AP 2017

Чиновник, находясь на посту главы администрации, в 2011 году заключил с подконтрольной организацией договор аренды имущества, принадлежащего муниципальному образованию, и являющегося составной частью водопровода поселка.

Срок аренды составил 15 лет по заниженной и фиксированной на весь период действия договора сумме арендной платы в размере 58,3 тыс. рублей в месяц. Проведенной в ходе следствия судебной оценочной экспертизой установлено, что реальная стоимость арендной платы за имущество по договору составляет 457 тыс. рублей в месяц.

В результате действий обвиняемого муниципальное образование недополучило в бюджет сумму в размере более 24 млн рублей.

Суд счел мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселения, с лишениям права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года.

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