Экс-глава администрации р.п. Дальнее Константиново Нижегородской области приговорен к двум годам колонии за превышение должностных полномочий

Источник: AP 2017

Чиновник, находясь на посту главы администрации, в 2011 году заключил с подконтрольной организацией договор аренды имущества, принадлежащего муниципальному образованию, и являющегося составной частью водопровода поселка.

Срок аренды составил 15 лет по заниженной и фиксированной на весь период действия договора сумме арендной платы в размере 58,3 тыс. рублей в месяц. Проведенной в ходе следствия судебной оценочной экспертизой установлено, что реальная стоимость арендной платы за имущество по договору составляет 457 тыс. рублей в месяц.

В результате действий обвиняемого муниципальное образование недополучило в бюджет сумму в размере более 24 млн рублей.