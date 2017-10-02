Чего ждать Каталонии после референдума?

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По словам официального представителя правительства Каталонии Жорди Туруля, независимость региона на референдуме поддержали 2 миллиона 20 тысяч 144 человека, что составляет 90% от общего числа проголосовавших.

Как заявил глава Каталонии Карлес Пучдемон, результаты референдума дают им право стать независимой республикой и власти региона будут действовать с учетом народного волеизъявления.

Согласно каталонскому закону о референдуме, принятому каталонским парламентом 6-го сентября, парламент должен провести заседание по вопросу об объявлении независимости через двое суток после объявления официальных результатов референдума. В понедельник, 2 октября, спикер каталонского парламента Карме Форкаделл созвала заседание представителей всех партий.

На второй день после выборов Каталония планирует объявить о независимости в одностороннем порядке.

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После этого в регионе начнется конституционный процесс, который продлится примерно 6 месяцев. После чего будут проведены новые выборы, в ходе которых будут избраны ответственные за новую конституцию и еще через полгода Каталония выберет президента.

С целью защиты своих прав Каталония обратилась в Евросоюз с требованием официально осудить испанские власти за вмешательство в референдум о независимости региона и нарушение прав и свобод жителей провинции в ходе голосования. Глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева заявил, что речь идет о нарушении Испанией статьи 7 договора ЕС, которая оговаривает неприкосновенность демократических прав и свобод в странах сообщества.

Какими могут быть последствия?

По оценке мадридского издания ABC, в случае отделения государственный долг Каталонии может вырасти до €265 млрд — это 124% от ВВП. Отделение от Испании также будет означать для Каталонии и выход из Евросоюза, а соответственно — из зоны евро.

Стать членом ЕС Каталонии вряд ли удастся. Согласно законодательству Евросоюза, вступление в сообщество должно быть одобрено единогласно всеми членами. А Испания уже заявила, что наложит вето. Также Каталония не сможет получить признание иностранных государств и международных организаций, как ООН.

После окончания голосования премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не признает легитимности этого референдума. Официальный Мадрид угрожает применить статью 155 Конституции, которая дает центральному правительству право прямого вмешательства в действия администрации Каталонии. У Мадрида есть законная возможность отправить в провинцию дополнительные силы полиции или приостановить полномочия администрации автономии и возбудить против нее уголовные дела. За 39 лет испанской конституции эта мера не была применена ни разу.

Как отреагировали на референдум представители других государств?

Лидеры мировых государств призвали стороны к диалогу. Глава Европарламента Антонио Таяни считает, что проведение каталонского референдума противоречит законам Евросоюза. По словам Таяни, лучшим решением станет диалог между испанским правительством и Барселоной.

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В то же время замглавы Европарламента австрийский депутат Ульрике Луначек заявила, что референдум о независимости Каталонии является законным. «В принципе референдум является законным, но, как показал пример Шотландии, он должен проходить по согласованию с Мадридом», — заявила замглавы Европарламента. Она также заявила, что шокирована ситуацией в Каталонии, а также призвала Испанию прекратить блокаду диалога и начать принимать меры к деэскалации конфликта.

В МИД Великобритании отметили, что референдум является делом испанского правительства и людей. «Мы хотим, чтобы уважали испанское законодательство и конституцию Испании и поддержали верховенство права», — говорится в сообщении МИД Великобритании.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с премьер-министром Испании заявила о поддержке целостности страны.

Власти России считают референдум внутренним делом Испании. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.