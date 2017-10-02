Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
В Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста
Массовая драка произошла в Одессе из-за Саакашвили
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Трамп назначил «тройку», чтобы карать Россию
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ сказали, куда Максакова уехала из Украины
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
18Ребятам о зайчатах
11:03 (мск), источник: Newslab.ru

Власти Ирбейского района заблокировали выборы главы райцентра

Представители действующих властей Ирбейского района в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы райцентра отказались голосовать за предложенные кандидатуры.

Источник: Reuters

Об этом Newslab.ru рассказал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Титов.

По его словам, в прошлую пятницу в Ирбее снова не состоялся конкурс среди кандидатов на пост главы местного сельсовета. Причем уже в третий раз — первые два раза комиссия не смогла собраться по причине отсутствия трех ее членов от администрации района, которые не явились на заседание.

В этот же раз комиссию проигнорировал только один из представителей действующей власти. Таким образом, кворум (пять человек из шести) был собран.

По итогу рассмотрения программ кандидатов члены комиссии из Ирбейского сельсовета приняли решение выдвинуть на конкурс три кандидатуры. Однако представители районной администрации остались недовольны выбором — продвигаемый ими кандидат набрал значительно меньше баллов, чем лидер конкурса. Понимая, что в такой ситуации у него нет шанса стать главой сельсовета они не стали голосовать за предложенных кандидатов, таким образом, снова сорвав конкурс, который теперь будет объявлен заново.

«Вся эта ситуация наглядно показывает, что принятая в Красноярском крае система выборов глав муниципальных образований серьезна больна, практически не работает, — говорит Сергей Титов, — у действующей власти всегда есть рычаги для продвижения нужных именно ей кандидатов и она не стесняется их использовать. Выборы в Ирбее это наглядно показали».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Красноярске назначили нового ответственного за молодежную политику
Красноярка со второй попытки попала в шоу «Танцы»
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Как проходил референдум о независимости Каталонии (фото)
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Дмитрий Шепелев показал комнату 4-летнего сына Платона Телеведущий признался, что ему хотелось бы иметь второго ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь