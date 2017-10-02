Более 200 студентов и аспирантов получат стипендии главы Башкортостана

Согласно документу, в число получателей стипендии главы региона вошли более 200 человек. Среди них — представители БашГУ, УГАТУ, БГАУ, БГМУ, БГПУ имени М. Акмуллы, Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, УГНТУ, Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ.

Стипендии главы Башкортостана удостоены студенты, обучающиеся за пределами республики. В их числе те, кто обучается в Московской государственной консерватории имени. П. И. Чайковского, Воронежском институте ГПС МЧС России, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Государственном университете по землеустройству, Уральском институте ГПС при МЧС России, Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и Академии ГПС МЧС России.