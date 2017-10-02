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10:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Более 200 студентов и аспирантов получат стипендии главы Башкортостана

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана определило имена стипендиатов главы РБ среди докторантов, аспирантов и студентов образовательных организаций республики в 2017—2018 учебном году. Постановление о назначении стипендий главы Республики Башкортостан в 2017—2018 учебном году опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в число получателей стипендии главы региона вошли более 200 человек. Среди них — представители БашГУ, УГАТУ, БГАУ, БГМУ, БГПУ имени М. Акмуллы, Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, УГНТУ, Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ.

Стипендии главы Башкортостана удостоены студенты, обучающиеся за пределами республики. В их числе те, кто обучается в Московской государственной консерватории имени. П. И. Чайковского, Воронежском институте ГПС МЧС России, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Государственном университете по землеустройству, Уральском институте ГПС при МЧС России, Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и Академии ГПС МЧС России.

В число получателей стипендии главы Башкортостана также вошли студенты Салаватского музыкального колледжа и колледжа образования и профессиональных технологий, Нефтекамского машиностроительного колледжа, Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства, Бирского медико-фармацевтического колледжа, Туймазинского и Уфимского медицинского колледжа, Уфимского автотранспортного колледжа, Акьярского горного колледжа имени И. Тасимова, Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, Октябрьского и Нефтекамского нефтяного колледжа, Уфимского автотранспортного колледжа, Уфимского торгово-экономического колледжа и других ссузов республики.

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