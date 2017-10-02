Суриков пошутил по поводу «оставшихся» российских военных в Беларуси

В интервью британскому информационному агентству «Рейтер» начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что РФ оставила свои войска после проведения учений «Запад-2017» в Беларуси. В российском оборонном ведомстве данную информацию опровергли, назвав ее примером абсолютного невладения оперативной обстановкой.
Если случайно один тут подженился и остался, то да, остались. А так тут больше никого нет.
Он отметил, что странам Запада не следует относиться к учениям с большой нервозностью и подозрительностью. Он обратил внимание, что и НАТО регулярно проводит учения, и естественно, что они вызывают определенную напряженность в Беларуси.
«Но армия не может находиться в бездействии. Поэтому надо относиться к этому как к тренировкам. Разве Россия и Беларусь настороженно относятся к учениям в Литве? Нет. Мы наблюдаем, и их призываем так же разумно относиться, наблюдать и, может быть, извлекать для себя что-то полезное», — сказал дипломат.
Суриков также назвал несоответствующей действительности информацию о том, что Россия якобы перебрасывает отдельную дополнительную танковую дивизию в Беларусь.
«На сайте Минобороны такая информация до сих пор есть, но это глупость, Ее надо просто удалить оттуда», — добавил посол.
Белорусско-российские учения «Запад-2017» прошли на шести полигонах Беларуси с 14 по 20 сентября. В маневрах принимали участие не менее 13 тысяч военнослужащих из двух стран. Последние российские военнослужащие, участвовавшие в совместных учениях, покинули Беларусь, по данным Минобороны, 28 сентября.