Министр труда Куприянов не претендует на кресло мэра Омска во второй раз
Владимир Куприянов, значившийся на прошлых провалившихся выборах кандидатом № 1, на сей раз не собирается выдвигать свою кандидатуру на вакантное место мэра.
Владимир Куприянов, значившийся на прошлых провалившихся выборах кандидатом № 1, на сей раз не собирается выдвигать свою кандидатуру на вакантное место мэра.
Министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов не намерен бороться за пост градоначальника и выдвигать свою кандидатуру. Об этом он заявил сегодня, 2 октября, на
Владимир Куприянов, министр труда и социального развития Омской области:
— Могу пожелать тем, кто будет участвовать, хорошей работы по подготовке к заседанию комиссию и отстаиванию своей позиции. Что касается меня, я нахожусь на своем месте.
Напомним, сегодня стартовал прием документов на пост мэра Омска, кандидаты уже могут подавать документы в Горсовет.
На несостоявшихся в апреле этого года выборах мэра Омска Владимир Куприянов был претендентом № 1, когда Станислав Гребенщиков отозвал свою кандидатуру после того, как на него завели уголовное дело.
За два дня до выборов Куприянов забрал документы, сославшись на состояние здоровья, на следующий день участвовать в выборах отказался последний претендент предприниматель, таким образом апрельские выборы градоначальника провалились.
В этом году выборы мэра назначены на конец ноября. Пока документы никто не подал, но в прошлый раз все основные фигуры заявились уже под конец срока приема. Не исключено, что такая же ситуация сложится на предстоящих выборах.