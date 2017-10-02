Министр труда Куприянов не претендует на кресло мэра Омска во второй раз

Министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов не намерен бороться за пост градоначальника и выдвигать свою кандидатуру. Об этом он заявил сегодня, 2 октября, на пресс-конференции, посвященной проблемам пожилых людей.

Владимир Куприянов, министр труда и социального развития Омской области:

— Могу пожелать тем, кто будет участвовать, хорошей работы по подготовке к заседанию комиссию и отстаиванию своей позиции. Что касается меня, я нахожусь на своем месте.

Напомним, сегодня стартовал прием документов на пост мэра Омска, кандидаты уже могут подавать документы в Горсовет.

На несостоявшихся в апреле этого года выборах мэра Омска Владимир Куприянов был претендентом № 1, когда Станислав Гребенщиков отозвал свою кандидатуру после того, как на него завели уголовное дело.

За два дня до выборов Куприянов забрал документы, сославшись на состояние здоровья, на следующий день участвовать в выборах отказался последний претендент предприниматель, таким образом апрельские выборы градоначальника провалились.