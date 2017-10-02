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11:56 (мск), источник: Volga News

Областной минфин возглавил Андрей Прямилов

В понедельник, 3 октября, врио губернатора самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями правительства региона. Об это сообщает пресс-служба областного правительства.

Источник: Reuters

В рамках мероприятия от занимаемой должности был освобожден врио главы минфина Сергей Кандеев, проработавший на своем посту более 5 лет. Место Кандеева занял Андрей Прямилов.

Напомним, Прямилов с 2006 по 2008 и с 2010 по 2015 являлся руководителем департамента финансов администрации Самары.

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