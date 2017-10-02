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11:15 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о НАН

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты сегодня на заседании приняли в первом чтении изменения и дополнения в закон «О Национальной академии наук Беларуси», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как пояснил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, проект закона, в частности, предлагает закрепить право Академии наук Беларуси избирать своими почетными членами иностранных граждан, внесших значительный личный вклад в развитие науки и техники.

В законопроекте также прописано исключение из действующего закона положения о региональных филиалах НАН Беларуси. Это обусловлено решением академии наук об упразднении ранее входивших в ее состава Гомельского и Гродненского филиалов, принятым в ходе работы по оптимизации структуры и численности НАН.

Уточняется состав Президиума НАН Беларуси и порядок назначения на должность академика-секретаря отделения НАН. Тем самым будет установлен исчерпывающий круг лиц, входящих в состав Президиума.

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