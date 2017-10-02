Белорусские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о НАН

Как пояснил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, проект закона, в частности, предлагает закрепить право Академии наук Беларуси избирать своими почетными членами иностранных граждан, внесших значительный личный вклад в развитие науки и техники.

В законопроекте также прописано исключение из действующего закона положения о региональных филиалах НАН Беларуси. Это обусловлено решением академии наук об упразднении ранее входивших в ее состава Гомельского и Гродненского филиалов, принятым в ходе работы по оптимизации структуры и численности НАН.