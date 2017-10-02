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11:26 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко: Белоруссия преодолела разногласия с Западом

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Открытая, честная, прагматичная политика Минска помогла устранить разногласия и укрепить отношения с западными странами. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Источник: AP 2017

«В диалоге со своими партнерами Белоруссия всегда придерживается принципов открытости, честности и равноправия. Сейчас, когда ситуация в мире далеко не спокойна, эти подходы особенно ценны, — сказал Лукашенко. — Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам реализовать и укрепить отношения с западными странами».

По его словам, Белоруссия смогла «преодолеть разногласия и сейчас строит новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов». «Практически все ограничения, мешавшие этому в прошлом, сняты», — сказал президент.
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Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия — миролюбивое, стабильное и безопасное государство, в котором отсутствуют межконфессиональные и межэтнические конфликты. По его словам, сегодня за белорусской столицей прочно закрепился статус эффективной переговорной площадки, и не только по украинской проблеме. Лукашенко напомнил, что в текущем году Минск принимал два важных международных форума — встречу глав МИД Центральной европейской инициативы и сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По его словам, именно на этой сессии, а затем и с трибуны Генассамблеи ООН Белоруссия выступила с инициативной о запуске под эгидой ОБСЕ широкой дискуссии и в новом Хельсинском процессе, призванном «развязать узлы противоречий между государствами на пространстве Евроатлантики и Евразии». «Мы заинтересованы, чтобы проект “Хельсинки — 2” стартовал в Минске», — подчеркнул глава Белоруссии.

Решение Евросоюза о снятии большинства санкций с Белоруссии официально вступило в силу в феврале 2016 года. В частности, были сняты ограничительные меры в отношении 170 человек, включая президента страны Александра Лукашенко, а также ряда белорусских компаний.

Начало Хельсинскому процессу, предусматривающему процесс перестройки европейской системы международных отношений на принципах, призванных обеспечить мир, безопасность и сотрудничество, было положено заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершающая стадия которого состоялась в Хельсинки в 1975 году. В Совещании приняли участие руководители 33 европейских государств, а также США и Канады.

«Формула власти»: Александр Лукашенко
Во время загрузки произошла ошибка.
13 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Геннадий Барковский
Сильнейший политик.
Ровно,последовательно отстаивает интересы республики.
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