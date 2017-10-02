Врио красноярского губернатора: «С экологией у нас дела не блестяще»

Не секрет, что в Красноярском крае экологическая ситуация оставляет желать лучшего. По информации Красноярскстата, в 2016 году в атмосферный воздух края было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ, что, впрочем, на 4,5% меньше, чем в 2015 году. А весной 2017 года жители города Красноярска даже выходили на митинг «За чистое небо».

В связи с этим, по мнению экологов и представителей общественности, экологическая ситуация в крае не должна остаться без внимания врио губернатора региона Александра Усса, назначенного на эту должность 29 сентября.

Своё мнение по этому поводу Усс высказал в интервью «ТВК Красноярск», отвечая на вопрос, выделяет ли он для себя решение экологической проблемы как ключевую задачу.

По словам Усса, в Красноярске из-за плотной застройки снизилась проветриваемость. Кроме того, резко возросло количество автомобилей. Также на экологическую ситуацию влияют и промышленные предприятия.

По мнению директора региональной общественной экологической организации «Плотина» Александра Колотова, Усс, являвшийся бессменный председателем краевого парламента с 1998 года, в курсе экологической ситуации в крае.

Эколог обратил внимание на то, что работа по исправлению экологической ситуации зачастую тормозилась на уровне реализации.

Колотов выразил мнение, что «сейчас Усс прекрасно знает, каким образом можно решать проблемы экологии с точки зрения законотворчества», какие должны быть приняты для этого законы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярский край не является благополучным регионом с точки зрения экологии. А по оценкам жителей столицы края — Красноярска — экологическая ситуация в городе и вовсе близка к катастрофической. В 2016 году Красноярск прожил под «чёрным небом» (режим неблагоприятных метеоусловий) 58 дней, с начала 2017 года — уже более 30 дней.

По оценкам организаторов митинга «За чистое небо», состоявшегося в Красноярске в марте 2017 года, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч человек.