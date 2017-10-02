Глава Прикамья рассказал о «рецептах» экономического роста

Уровень диверсификации предприятий ОПК в Пермском крае составляет сейчас 50%. Одна из причин этого — драйверы экономического развития. «Одним из них является стимулирование высокотехнологичных производств. Можно с уверенностью сказать — каждый крупный инвестпроект в Прикамье получает какую-либо форму федеральной или региональной поддержки», — подчеркнул глава региона.

Решетников рассказал о помощи предприятиям края из федерального бюджета, положительных результатах кластерной политики, результатах кооперации местных промпредприятий с крупными промышленными корпорациями, ходе работ на площадке субконтрактации, открытии регионального центра экспорта.

«Сейчас важно выстроить стратегически верную кадровую политику, направленную на вовлечение молодежи в экономику, с учетом потребностей промпредприятий будущего», — привел пример стратегии на преодоление кадрового голода по высокотехнологичным специальностям губернатор.

Другое направление — повышение производительности труда в Пермском крае. «Ведем разработку региональной программы. В ней готово принять участие 21 предприятие, 4 из которых уже могут быть примером для трансфера лучших практик. В наших планах — “перенос” этого успешного опыта и на организации бюджетной сферы», — заявил Решетников.