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11:28 (мск), источник: РИА Новости

В пресс-службе главы Омской области опровергли информацию о его отставке

НОВОСИБИРСК, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Омской области Виктор Назаров в понедельник на аппаратном совещании не объявлял об отставке и ни с кем не прощался, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее местный портал om1.ru со ссылкой на близкие к властным структурам источники сообщил, что в понедельник на аппаратном совещании в правительстве Омской области, проводившемся без участия СМИ, Назаров заявил об уходе с поста губернатора и попрощался с подчиненными.

Соколенко отметила, что лично присутствовала на совещании, которое прошло в обычном порядке. На заседании, по ее словам, присутствовали только заместители Назарова, глава ГУМЧС и руководитель аппарата, а не руководители силовых ведомств, заксобрания и горсовета, как написали СМИ.

Также она сообщала, что омский губернатор работает по плану, в частности, он примет граждан в приемной президента.

В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке Назарова, так как «требуются изменения для повышения управляемости в регионе». Возможных кандидатов на пост врио омского губернатора он не назвал.

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