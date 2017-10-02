В пресс-службе главы Омской области опровергли информацию о его отставке

Источник: РИА "Новости"

Ранее местный портал om1.ru со ссылкой на близкие к властным структурам источники сообщил, что в понедельник на аппаратном совещании в правительстве Омской области, проводившемся без участия СМИ, Назаров заявил об уходе с поста губернатора и попрощался с подчиненными.

Соколенко отметила, что лично присутствовала на совещании, которое прошло в обычном порядке. На заседании, по ее словам, присутствовали только заместители Назарова, глава ГУМЧС и руководитель аппарата, а не руководители силовых ведомств, заксобрания и горсовета, как написали СМИ.

Также она сообщала, что омский губернатор работает по плану, в частности, он примет граждан в приемной президента.