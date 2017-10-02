В Башкирии после прокурорской проверки председатель райсовета сложил свои полномочия

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре прошлого года один из сотрудников Ариевского сельсовета изготовил выписку из похозяйственной книги, куда внес ложные сведения о наличии у председателя совета района права пользования участком в деревне Маржангулово площадью более 1,7 га.

Кадастровая стоимость этой земли превышала 3,6 млн рублей. Затем, на основании данного документа, участок зарегистрировали в единоличную собственность председателя. При этом в справке о доходах мужчина занизил свою долю в праве собственности на землю, и ничего не сделал, чтобы урегулировать конфликт интересов.

Прокурорская проверка привела к возбуждению уголовных дел по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства».

Также надзорное ведомства внесло в совет Дуванского района представление с требованием инициировать процедуру удаления председателя совета в отставку в связи с утратой доверия и прекращения его полномочий депутата.