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12:20 (мск), источник: Sputnik.by

Ермошина назвала наиболее вероятную дату местных выборов в Беларуси

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Лилия Ермошина оптимальной датой проведения местных выборов в стране назвала 18 февраля 2018 года.

Источник: Sputnik.by

«Центризбирком будет просить, чтобы местные выборы были назначены на 18 февраля, это наиболее оптимальная дата и крайний срок проведения выборов», — заявила Ермошина, отвечая на вопрос Sputnik.

По ее словам, раньше этой даты проводить выборы нецелесообразно, так как студенты будут находиться на каникулах.

Ермошина сообщила, что через «пару недель» будет проситься к главе государства на встречу, чтобы обсудить ход проведения местных выборов. По ее словам, она рассчитывает на то, что эта встреча может состояться в 20-х числах октября.

Она также сказала, что на местные выборы международных наблюдателей обычно не приглашают.

«За ними будут наблюдать представили дипкорпуса. Это будут краткосрочные наблюдательные миссии», — сказала глава ЦИК.

Отвечая на вопрос, какие выборы — парламентские или президентские пройдут раньше в стране, Ермошина сказала, что «это будет политическим решением», отметив, что данный вопрос находится не в ее компетенции.

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