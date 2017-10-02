Ермошина назвала наиболее вероятную дату местных выборов в Беларуси
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Лилия Ермошина оптимальной датой проведения местных выборов в стране назвала 18 февраля 2018 года.
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Лилия Ермошина оптимальной датой проведения местных выборов в стране назвала 18 февраля 2018 года.
«Центризбирком будет просить, чтобы местные выборы были назначены на 18 февраля, это наиболее оптимальная дата и крайний срок проведения выборов», — заявила Ермошина, отвечая на вопрос Sputnik.
По ее словам, раньше этой даты проводить выборы нецелесообразно, так как студенты будут находиться на каникулах.
Ермошина сообщила, что через «пару недель» будет проситься к главе государства на встречу, чтобы обсудить ход проведения местных выборов. По ее словам, она рассчитывает на то, что эта встреча может состояться в 20-х числах октября.
Она также сказала, что на местные выборы международных наблюдателей обычно не приглашают.
«За ними будут наблюдать представили дипкорпуса. Это будут краткосрочные наблюдательные миссии», — сказала глава ЦИК.
Отвечая на вопрос, какие выборы — парламентские или президентские пройдут раньше в стране, Ермошина сказала, что «это будет политическим решением», отметив, что данный вопрос находится не в ее компетенции.