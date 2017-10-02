Врио нижегородского губернатора Никитин планирует отказаться от кортежа

«Одним из решений Глеба Никитина стал отказ от машин сопровождения. Теперь он планирует передвигаться по региону без кортежа», — сказал собеседник агентства, отметив, что врио губернатора намерен использовать спецсигнал на служебном автомобиле только в экстренных случаях.