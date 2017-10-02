Мирзиёев утвердил новую структуру министерства образования

Источник: Sputnik

Напомним, ранее глава государства подписал указ о создании нового Министерства дошкольного образования, которое возьмет на себя функции по организации учебно-воспитательного процесса для детей дошкольного возраста, а также их всестороннему интеллектуальному, нравственному, эстетическому и физическому развитию.

Главной задачей Министерства народного образования останется реализация единой государственной политики в этой области. Также оно продолжит внедрение 11-летнего среднего образования и координацию деятельности по обеспечению профессионального обучения учащихся 10−11 классов общеобразовательных школ.

Постановлением утверждена новая структура Министерства народного образования.

Также утверждена новая организационная структура Министерства народного образования Республики Каракалпакстан, Главного управления народного образования Ташкента, структуру Республиканского центра образования Министерства народного образования, Республиканского центра профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики, типовая структура областных управлений народного образования и районных (городских) отделов народного образования.

Кроме того, Центральный институт переподготовки и повышения квалификации работников народного образования имени А. Авлони переименован в Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов народного образования имени А. Авлони.

Он определен базовым учреждением в переподготовки и повышения квалификации руководителей, методистов и специалистов сферы народного образования.