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12:23 (мск), источник: NewsKo

Дмитрий Рыболовлев отрицает свои проблемы в Монако

Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев считает сообщения о том, что он якобы объявлен в Монако персоной нон-грата, «чистым вымыслом».

Об этом миллиардер заявил в комментарии Forbes. Также он подчеркнул, что продолжит работу над тем, чтобы принадлежащий ФК «Монако» добивался успехов.

Напомним, 24 сентября французское издание Le Journal du Dimanche сообщило, что Дмитрий Рыболовлев объявлен персоной нон грата при княжеском дворе Монако, и ему рекомендовано держаться от княжеской семьи «на расстоянии».

Поводом для изгнания Рыболовлева, как утверждает издание, стал конфликт с участием швейцарского арт-дилера Ива Бувье и бывшего министра финансов Монако Филиппом Нармино. Последний, отметим, был вынужден подать в отставку. Французские СМИ сообщали, что миллиардер и экс-министр состояли в дружеских отношениях, что якобы подтверждает из активная СМС-переписка.

Напомним, что в начале 2015 года Дмитрий Рыболовлев подал иск к арт-дилеру Иву Бувье. По мнению миллиардера, тот тайно удерживал часть цены от продажи картины. В частности, в 2012 году бизнесмен приобрел картину Амадео Модильяни «Лежащая обнаженная с голубой подушкой» за $118 млн, тогда как продавец — коллекционер Стивен Коэн получил за неё всего $93,5 млн.

Департамент гособвинения в Монако предъявил Бувье обвинение в мошенничестве и пособничестве в отмывании денег и выпустил его под залог в 10 млн евро. В деле также фигурирует сделка по приобретению полотна Ротко. Через Бувье Дмитрий Рыболовлев продал почти 40 картин на общую сумму $2 млрд Бувье обвинения отрицает.

Князь Монако Альбер оказался в сложном положении, пишет Le Journal du Dimanche.

«С одной стороны, он получил возможность “очистить авгиевы конюшни”, с другой стороны, под вопросом оказывается судьба местного футбольного клуба, который Рыболовлев купил в декабре 2011 года, в который он вложил 300 млн евро за последние три года и который в сезоне 2016/17 годов впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции. За работу с клубом предприниматель надеялся получить гражданство Монако, но пока его так и не получил» — отмечает издание.

Дмитрий Рыболовлев заверил, что продолжит делать все, чтобы повысить шансы клуба на успех.

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