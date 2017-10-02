Дмитрий Рыболовлев отрицает свои проблемы в Монако

Об этом миллиардер заявил в комментарии Forbes. Также он подчеркнул, что продолжит работу над тем, чтобы принадлежащий ФК «Монако» добивался успехов.
Напомним, 24 сентября французское издание Le Journal du Dimanche сообщило, что Дмитрий Рыболовлев объявлен персоной нон грата при княжеском дворе Монако, и ему рекомендовано держаться от княжеской семьи «на расстоянии».
Поводом для изгнания Рыболовлева, как утверждает издание, стал конфликт с участием швейцарского
Напомним, что в начале 2015 года Дмитрий Рыболовлев подал иск к
Департамент гособвинения в Монако предъявил Бувье обвинение в мошенничестве и пособничестве в отмывании денег и выпустил его под залог в 10 млн евро. В деле также фигурирует сделка по приобретению полотна Ротко. Через Бувье Дмитрий Рыболовлев продал почти 40 картин на общую сумму $2 млрд Бувье обвинения отрицает.
Князь Монако Альбер оказался в сложном положении, пишет Le Journal du Dimanche.
«С одной стороны, он получил возможность “очистить авгиевы конюшни”, с другой стороны, под вопросом оказывается судьба местного футбольного клуба, который Рыболовлев купил в декабре 2011 года, в который он вложил 300 млн евро за последние три года и который в сезоне 2016/17 годов впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции. За работу с клубом предприниматель надеялся получить гражданство Монако, но пока его так и не получил» — отмечает издание.
Дмитрий Рыболовлев заверил, что продолжит делать все, чтобы повысить шансы клуба на успех.