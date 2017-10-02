Дмитрий Азаров взял под контроль подачу тепла в дома и на соцобъекты

Источник: РИА "Новости"

Один из самых актуальных вопросов сегодня — начало отопительного сезона. Дмитрий Азаров потребовал уделить первоочередное внимание подаче тепла в социальные объекты и в жилые дома.

Руководитель области напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов, а также поручил врио председателя правительства Александру Нефедову и врио министра энергетики и ЖКХ Сергею Крайневу контролировать эту работу и при необходимости подключаться к решению проблем лично.

Например, в одном из районов области из-за долгов за газ подключение тепла было под вопросом, но благодаря переговорам главы региона с представителями Газпрома подача топлива была включена без немедленной оплаты.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона призвал всех максимально сконцентрироваться на выполнении стоящих перед правительством задач, отложить отпуска, отменить необязательные командировки.