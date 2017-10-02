Многомиллионные долги ДУКов энергетикам вызвали удивление у главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Только после того, как журналист уточнил, что около 800 млн. рублей ДУКи задолжали «ТНС-энерго», глава горадминистрации заверил, что никаких отключений не будет и ситуация контролируется.

«Смотрите. Это вопрос непростой. На территории всей Российской Федерации существует эта проблема. Сейчас мы говорим о том, что нужно заключать договоры напрямую. Не через домоуправляющие компании, а напрямую: потребитель и, скажем так, тот, кто поставляет эту услугу. Я думаю, что этот вопрос серьёзный, но до отключений не дойдёт», — сказал он.

Как прояснил ситуацию директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода Павел Марков, вопрос о долгах поднимался на совещании у замгубернатора. По его словам, управляющие компании полагают, что около 70% от выставленной суммы являются бесспорными и, в принципе, они готовы эти суммы оплачивать. Согласно информации, гарантия по оплате этих 70% домоуправляющими компаниями была дана на совещании, остальная часть — это суммы, которые требуют уточнения.

«Домоуправляющие компании готовы платить, но есть серьёзные возражения относительно тех сумм, которые предъявляет к оплате “ТНС-энерго”. Это связано, прежде всего, с введением новой программы по расчётам “ТНС-энерго” и отсутствия четко понятного учёта коммерческой электроэнергии. Я считаю, что “ТНС-энерго” нужно в первую очередь провести работу, связанную с выверкой этих расчётов. Эта проблема не столько в деньгах, сколько в изменении общей схемы, по которой оплата за потребление электроэнергии в местах общего пользования с 1 января 2017 года уже относится к компетенции управляющей компании. Это переходный период и нужно его пройти как можно безболезненно», — заявил чиновник.

«Я не думаю, что эта проблема скажется на электроснабжении населения. Здесь со стороны “ТНС-энерго” нужно провести достаточно активную работу, не вставать ультимативно и не грозить отключениями. В любом случае этого не будет. Мы это прекрасно понимаем», — заверил Павел Марков.