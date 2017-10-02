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13:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска начнет распоряжаться воздушным пространством над городом

Дума Иркутска наделила администрацию города полномочиями по разрешению и запрету на авиационные работы, демонстрационные полеты, прыжки с парашютом и запуск квадрокоптеров над областным центром.

Источник: РИА "Новости"

Решение о наделении мэрии этим правом принято представительным органом в рамках приведения местного законодательства в соответствие федеральному. После разработки и принятия регламента жители Иркутска не смогут без разрешения запускать дроны и квадрокоптеры, сообщает ИА IrkutskMedia.

Начальник департамента правовой работы аппарата администрации Иркутска Максим Абрамов отметил, что принятие данного решения рекомендовано федеральным центром.

«Способ реализации этих полномочий продиктован федеральными органами власти. Нужно понимать, что данные полномочия дают нам информацию о желании определенных лиц произвести какие-то авиационные работы с применением соответствующей техники. Для нас это очень актуально, так как в первую очередь это вопрос безопасности», — рассказал Максим Абрамов.

При этом чиновник заметил, что ответственность гражданам, не согласовавшим полеты с администрацией Иркутска, пока не грозит. Эти моменты будут учтены при разработке особого регламента, который мэрия примет до конца 2017 года.

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