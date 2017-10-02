Якоб о судьбе недостроенной телебашни в Екатеринбурге: «Окончательного решения еще нет»
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что окончательного решения по дальнейшей судьбе недостроенной телебашни в уральской столице пока нет.
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что окончательного решения по дальнейшей судьбе недостроенной телебашни в уральской столице пока нет.
Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней
«Вопрос в обсуждении. Будет интересно выслушать предложения. Там будет ледовая арена, как известно. Нет окончательного решения. Рано говорить о финальной стадии, но это будет оригинальное и интересное сооружение», — отметил Якоб.
Напомним, телебашня, а также земельный участок под ней внесены в уставный капитал недавно созданного Свердловской областью совместно с УГМК АО «Ледовая арена». Министерство строительства и развития инфраструктуры региона уже разрешило АО «Инженерно-строительный центр УГМК» начать подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе телебашни. Планируется, что там будет построена ледовая
Добавим, что недавно о демонтаже телебашни высказался гендиректор УГМК Андрей Козицын и пообещал убрать ее до чемпионата мира по футболу 2018 года. Сам объект он назвал «трубой» и «странным бетонным сооружением».
Вероника Борзова.