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13:35 (мск), источник: СуперОмск

И.о. мэра Омска Фролов уже формирует планы на ближайшие пять лет

В конце октября состоится внеочередное заседание Координационного общественного совета.

Тема обсуждения — формирование совместных планов мэрии Омска, бизнеса и общества по формированию городской среды.

«Этот документ будет утвержден до конца года. Ближайшие годы станут для Омска настоящей “пятилеткой благоустройства” — такова логика президентской программы по формированию комфортной городской среды, в которой мы активно участвуем. Но планы по приведению в порядок конкретных объектов не должны рождаться кулуарно в чиновничьих кабинетах. Для нас важно привлечь как можно больше жителей, экспертов с их идеями, предложениями и проектами», — цитирует пресс-служба горадминистрации слова исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова.

Отметим, что Сергея Фролова называют в числе основных претендентов на пост градоначальника. По всей видимости, чиновник уже подает сигналы о серьезности своих намерений.

Впрочем, это не единственная кандидатура. Среди потенциальных градоначальников также называют и вице-губернатора Владимира Компанейщикова.

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