И.о. мэра Омска Фролов уже формирует планы на ближайшие пять лет

«Этот документ будет утвержден до конца года. Ближайшие годы станут для Омска настоящей “пятилеткой благоустройства” — такова логика президентской программы по формированию комфортной городской среды, в которой мы активно участвуем. Но планы по приведению в порядок конкретных объектов не должны рождаться кулуарно в чиновничьих кабинетах. Для нас важно привлечь как можно больше жителей, экспертов с их идеями, предложениями и проектами», — цитирует пресс-служба горадминистрации слова исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова.