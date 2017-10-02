И.о. мэра Омска Фролов уже формирует планы на ближайшие пять лет
В конце октября состоится внеочередное заседание Координационного общественного совета.
В конце октября состоится внеочередное заседание Координационного общественного совета.
Тема обсуждения — формирование совместных планов мэрии Омска, бизнеса и общества по формированию городской среды.
«Этот документ будет утвержден до конца года. Ближайшие годы станут для Омска настоящей “пятилеткой благоустройства” — такова логика президентской программы по формированию комфортной городской среды, в которой мы активно участвуем. Но планы по приведению в порядок конкретных объектов не должны рождаться кулуарно в чиновничьих кабинетах. Для нас важно привлечь как можно больше жителей, экспертов с их идеями, предложениями и проектами», — цитирует
Отметим, что Сергея Фролова называют в числе основных претендентов на пост градоначальника. По всей видимости, чиновник уже подает сигналы о серьезности своих намерений.
Впрочем, это не единственная кандидатура. Среди потенциальных градоначальников также называют и