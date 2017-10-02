В Петербурге хотят штрафовать за нарушение предоставления госуслуг

Комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания 2 октября проголосовала за законопроект главы фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко.

Предполагается, что нарушение должностным лицом исполнительного органа власти или органа местного самоуправления, работником многофункционального центра или иной организации порядка предоставления государственной или муниципальной услуги повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В случае, если должностные лица потребуют от граждан для предоставления госуслуг документов или платы, не предусмотренных для этого действующими нормативными актами, это повлечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.