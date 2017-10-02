Мэрия Владивостока обжалует решение арбитражного суда по делу Пушкарёва
Администрация ответила на обвинения в сговоре властей, дорожников и предприятия «Востокцемент».
Администрация ответила на обвинения в сговоре властей, дорожников и предприятия «Востокцемент».
Руководство Владивостока заявило, что обжалует решение краевого арбитражного суда, касающееся временно отстранённого мэра Игоря Пушкарёва и его родственников, подчинённых. Теперь решение будет принимать Пятый арбитражный апелляционный суд, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Вечером 2 октября на сайте мэрии появилась информация с заголовком «Администрация Владивостока обжалует решение Арбитражного суда Приморского края». Речь идёт о длительном противостоянии властей и управления Федеральной антимонопольной службы. 26 сентября этого года арбитражный суд признал законными обвинения УФАС: по версии ведомства, аппарат Игоря Пушкарёва заключил противозаконное соглашение между администрацией Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока» и принадлежащим семье Пушкарёвых ООО «Востокцемент».
С 2011 по 2015 год мэрия заключила несколько контрактов на сумму 9 миллиардов рублей. Большая часть суммы (более 7 миллиардов) была выплачена «Дорогам Владивостока». При этом муниципальное предприятие чаще всего являлось единственным участником торгов.
«Администрация Владивостока не согласна с решением Арбитражного суда Приморского края. В установленный законом срок власти города намерены обжаловать решение суда первой инстанции в Пятом арбитражном апелляционном суде. Правовая позиция администрации города Владивостока в отношении обжалуемых актов регионального УФАС остаётся неизменной: все действия и решения органов местного самоуправления города Владивостока в сфере закупок материалов для нужд ремонта и строительства дорог производились в рамках действующего закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении