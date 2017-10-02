Сергей Степашин и Дмитрий Азаров посетили с рабочим визитом Сергиевский район

Источник: Volga News

В рамках визита Сергей Степашин, Константин Цицин и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетили Сергиевский район.

В районном центре завершены работы по строительству второй очереди Сергиевского группового водопровода. Здесь руководство Фонда и глава региона ознакомились с работой реконструированной насосно-фильтровальной станции.

Как пояснил глава Сергиевского района Алексей Веселов, район всегда был одним из самых вододефицитных в губернии, в последнее же время проблема бесперебойного обеспечения питьевой водой населения и предприятий муниципалитета из-за изношенности водоводов обострилась.

Работы по реконструкции сети начались еще в 2006 году, но из-за нехватки средств в 2014 году были приостановлены.

В 2016 году Фонд содействия развитию ЖКХ после двухлетней подготовительной работы с региональным правительством принял решение о предоставлении финансовой поддержки Самарской области для завершения работы.

Общая стоимость работ по проекту «Проектирование и строительство Сергиевского группового водопровода» составила 166,3 млн руб., из них средства фонда — 99,3 млн руб., средства инвестора ООО «СамРЭК-Эксплуатация» — 66,5 млн рублей.

Как пояснил Алексей Веселов, в рамках реализации этого проекта полностью отремонтирована насосно-фильтровальная станция и заменено почти 44 км трубопровода.

«В результате качество воды стало намного лучше. Кроме того, появилась возможность подавать воду в летнее время без ограничений (раньше у нас с этим были определенные проблемы). Сейчас мы обеспечиваем качественной водой более 30 тыс. человек, а это ⅔ населения района», — рассказал глава района.

«Вода сейчас полностью соответствует техническим требованиям?» — поинтересовался Дмитрий Азаров. Как заверил руководитель муниципалитета, все технические регламенты соблюдены.

«Сейчас попробуем», — добавил Сергей Степашин. Отметим, что качеством воды гости остались удовлетворены.

Сергей Степашин также поинтересовался сроком службы нового водопровода. Как пояснил Алексей Веселов, срок службы без капитального ремонта трубопровода составляет 50 лет, оборудования на НФС — 30 лет.

Дмитрий Азаров выразил слова благодарности Сергею Степашину и Константину Цицину за поддержку фонда при реализации этого социально значимого для региона проекта. Теперь качественным водоснабжением обеспечены жители Сергиевска, Сургута, Серноводска и Суходола.

Мощности позволяют подключить и новых абонентов. Ввод объекта в эксплуатацию позволит также снизить затраты на аварийно-восстановительные работы на 25%, на электроэнергию — на 10% и эксплуатационные затраты — на 24%.