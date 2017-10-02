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13:30 (мск), источник: Actualitati.md

Сидя на золотой жиле: Сколько зарабатывают молдавские депутаты

Председатель Парламента Андриан Канду и экс-либерал Юрий Дырда являются депутатами с наибольшим доходом по итогам 2016 года. Согласно опубликованным декларациям имущества и личных интересов, оба представителя власти заработали свыше 11,7 миллионов леев.

Источник: Actualitati.md

Стоит отметить, что на данный момент, были обнародованы декларации имущества за 2016 год 35 депутатов и 101 парламентария.

Юрий Дырда указал в декларации, что заработал на посту депутата 215 900 леев, а его жена 73 714 леев. В то же время, член парламента указал, что владеет частью капитала коммерческих предприятий SRL Dansicons (11 042 380 леев) и SRL Darsimid (375 800 леев).

Спикер Андриан Канду указал в качестве полученной заработной платы сумму в 139 746 леев, а также суму размером в 11 583 603 леев, полученную от владения 10% компании SRL Prime Management. Кроме того, председателю парламента было выделено 16 380 леев со стороны Парламента на покрытие расходов.

Однако, в декларации Канду были выявлены некоторые недочеты, а именно председатель парламента не указал стоимость имеющейся недвижимости, площадью 243,6 кв метров.

Следом за Канду расположился депутат от партии демократов Владимир Андронаки, который указал в декларации в качестве доходов сумму, размером в 2 779 090 леев. В качестве члена парламента Андронаки заработал 149 164 леев, а еще 2 629 926 леев он заработал сдавая в аренду два помещения на бульваре Штефан чел Маре и бульваре Григоре Виеру.

Другими депутатами-миллионерами стали демократ Сергей Киселев (1 054 584 леев) и член европейской-народной партии Семен Грищук (1 055 162 леев).

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