Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с референдумом в Каталонии

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Мадрид назвал незаконным референдум в Каталонии, а Конституционный суд страны «заморозил» его проведение.

Тем не менее, по данным властей региона, за отделение автономии от Испании высказались 90% проголосовавших.

На некоторых участках проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

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«В соответствии с конституцией Испании, вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным. Для Еврокомиссии, как президент (Жан-Клод) Юнкер неоднократно повторял, это внутренний вопрос Испании, который должен решаться в соответствии конституционным порядком Испании», — сказал Схинас.



Он отметил, что Еврокомиссия доверяет руководству премьер-министра Испании «в вопросе управления этим сложным процессом при полном соблюдении испанской конституции, а также фундаментальных прав граждан». Схинас рассказал, что телефонный разговор между Юнкером и премьером Испании запланирован на 2 октября.

Он добавил, что Еврокомиссия призывает Мадрид и Барселону к диалогу для урегулирования этого вопроса.