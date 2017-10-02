Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Трамп назначил «тройку», чтобы проучить Россию
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Боевик ИГИЛ о сотрудничестве с США: Американцы пообещали защиту
СМИ о причинах отъезда Максаковой из Украины
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
13:51 (мск), источник: РИА Новости

Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с референдумом в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия считает ситуацию с прошедшим накануне в Каталонии референдумом о независимости внутренним вопросом Испании, заявил журналистам официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас на брифинге в понедельник.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Мадрид назвал незаконным референдум в Каталонии, а Конституционный суд страны «заморозил» его проведение.

Тем не менее, по данным властей региона, за отделение автономии от Испании высказались 90% проголосовавших.

На некоторых участках проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

Читайте также
Референдум о независимости Каталонии в фотографиях

«В соответствии с конституцией Испании, вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным. Для Еврокомиссии, как президент (Жан-Клод) Юнкер неоднократно повторял, это внутренний вопрос Испании, который должен решаться в соответствии конституционным порядком Испании», — сказал Схинас.

Он отметил, что Еврокомиссия доверяет руководству премьер-министра Испании «в вопросе управления этим сложным процессом при полном соблюдении испанской конституции, а также фундаментальных прав граждан». Схинас рассказал, что телефонный разговор между Юнкером и премьером Испании запланирован на 2 октября.

Он добавил, что Еврокомиссия призывает Мадрид и Барселону к диалогу для урегулирования этого вопроса.

«Еврокомиссия считает, что сейчас время для единения и стабильности, не для фрагментации. Мы призываем все (стороны) сейчас очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике», — сказал Схинас.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Более 20 человек погибли при стрельбе в Лас-Вегас
Ветеран 'Альфы' рассказал, что означает обнаружение останков Умарова
Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала Вместе с Татьяной Лютаевой и Борисом Щербаковым актриса исполнила одну из главных ролей в многосерийной детективной мелодраме на канале «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь