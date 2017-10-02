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14:37 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал сообщения о ротации губернаторов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Далеко не все сообщения о ротации губернаторов в российских регионах соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и призвал ориентироваться на данные от администрации президента.

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля. В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова.

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«Безусловно, сейчас происходит ротационный процесс в губернаторском корпусе и, естественно, это порождает огромное количество этих самых потоков информации, о которых вы говорили. Не все из них соответствуют действительности, далеко не все, ориентируйтесь на те сообщения, которые даем мы. Естественно, о принятых решениях мы сразу вас информируем и продолжим это делать», — заявил Песков на вопрос о том, с чем он связывает волну сообщений об отставках губернаторов и последующее опровержение этих сообщений.

На вопрос о том, можно ли сейчас считать администрацию президента единственным правдивым источником информации по теме, Песков ответил, что важно исходить из того, что до того, как отставка губернатора принята президентом, он остается главой региона.

Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин «продолжит заниматься региональной проблематикой».

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