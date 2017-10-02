Губернатор потребовал от мэра Воронежа разобраться с пожарами на Ленинградской

Пожары на улице Ленинградской в Воронеже с весны 2017 года происходят почти каждый месяц. Только в мае там сгорело около 10 домов. Тогда местные жители заявили, что постройки поджигают. В конце августа на Ленинградской случилось два пожара. Сначала загорелся расселённый дом № 80, предназначенный под снос, а затем 10 сараев. В День города, 16 сентября, там же произошло три пожара: сначала загорелись заброшенные сараи у домов № 38 и № 74, а затем три расселённых дома. Крупный пожар на улице Ленинградской произошёл и 21 сентября. Пламя охватило расселенный дом № 102.