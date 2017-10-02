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15:24 (мск), источник: Вести - Воронеж

Губернатор потребовал от мэра Воронежа разобраться с пожарами на Ленинградской

С начала 2017 года на улице Ленинградской в Воронеже произошло более 30 пожаров. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 2 октября.

Источник: Вести - Воронеж

Губернатор Алексей Гордеев поручил мэру Александру Гусеву взять ситуацию под личный контроль.

Причиной пожаров в расселённых жилых домах и сараях был либо умышленный, либо случайный поджог, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МЧС. По словам специалистов, предотвратить ЧП можно двумя способами: поскорее снести расселённые дома, предназначенные под снос, или охранять здания.

Пожары на улице Ленинградской в Воронеже с весны 2017 года происходят почти каждый месяц. Только в мае там сгорело около 10 домов. Тогда местные жители заявили, что постройки поджигают. В конце августа на Ленинградской случилось два пожара. Сначала загорелся расселённый дом № 80, предназначенный под снос, а затем 10 сараев. В День города, 16 сентября, там же произошло три пожара: сначала загорелись заброшенные сараи у домов № 38 и № 74, а затем три расселённых дома. Крупный пожар на улице Ленинградской произошёл и 21 сентября. Пламя охватило расселенный дом № 102.

По сути, никакого ущерба от пожаров нет: дома итак предназначены под снос, а жертв при пожарах не было, уточнили в МЧС. Случаев перехода огня на ещё не расселенные жилые дома также не зафиксировано.

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