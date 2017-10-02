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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Ирине Волынец вновь не удалось оспорить результат Алексея Бурнашова на выборах в Госдуму

Сегодня апелляционная инстанция Пермского краевого суда подтвердила обоснованность отказа в пересмотре итогов прошлогодних выборов в Госдуму РФ по одномандатному округу № 59 (Чусовской). Об этом сообщает портал «НеСекретно».

На пересмотре результатов настаивала экс-кандидат от «Справедливой России», председатель центрального совета «Национального родительского комитета» Ирина Волынец баллотировавшаяся по округу № 59 и проигравшая кандидату от «Единой России» Алексею Бурнашову.

По версии госпожи Волынец, единоросс скрыл от крайизбиркома и избирателей владение 34% уставного капитала чешской компании DVD GROUP s.r.o., что могло бы повлиять на результат голосования. Краевой суд, а затем и Верховный суд РФ признали эти доводы предположительными и отказались от пересмотра результатов выбор. После чего Ирина Волынец представила социологический опрос фонда развития социального маркетинга «ИНСОМАР», проведенный в апреле 2017 года, о существенном влиянии скрытой информации на свободный выбор. Однако, коллегия судей краевого суда не признала данный документ вновь открывшимся обстоятельством и отказала госпоже Волынец в пересмотре результатов выборов.

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