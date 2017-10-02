Депутаты облдумы согласились присоединить поселок Рогачево к Дунаевке

«Конечно, поддержали, потому что это мнение жителей, и оно назрело. Раньше не было такой формализации процесса, потому что не было таких цифровых технологий. Сейчас все стало жестко регламентировано. Из-за этого жители постоянно сталкиваются с противоречиями при совершении регистрационных действий, в официальных инстанциях. Им приходится объяснять, что живут они в Рогачево, а прописаны в Дунаевке. Они ранее к депутатам уже обращались, окружным своим, общественность тоже об этой проблеме заявляла. Это подтвердил на заседании комитета представитель территориального самоуправления. Все высказались за переименование. Сам же вопрос требует больших формальностей с точки зрения прохождения законотворческой инициативы. Раз это для жителей столь актуально, то мы поддержали, но попросили запастись терпением, пока все процедуры будут соблюдены. Но в итоге это решение внесет ясность в ситуацию и поможет людям наладить их быт», — пояснил Сергей Юспин.