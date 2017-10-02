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15:55 (мск), источник: Новый Калининград

Депутаты облдумы согласились присоединить поселок Рогачево к Дунаевке

В понедельник депутаты Калининградской областной Думы одобрили объединение двух поселков Зеленоградского городского округа под общим названием — Дунаевка. Эту информацию корреспонденту «Нового Калининграда» подтвердил председатель комитета по законодательству регионального парламента Сергей Юспин.

Источник: Новый Калининград

«Конечно, поддержали, потому что это мнение жителей, и оно назрело. Раньше не было такой формализации процесса, потому что не было таких цифровых технологий. Сейчас все стало жестко регламентировано. Из-за этого жители постоянно сталкиваются с противоречиями при совершении регистрационных действий, в официальных инстанциях. Им приходится объяснять, что живут они в Рогачево, а прописаны в Дунаевке. Они ранее к депутатам уже обращались, окружным своим, общественность тоже об этой проблеме заявляла. Это подтвердил на заседании комитета представитель территориального самоуправления. Все высказались за переименование. Сам же вопрос требует больших формальностей с точки зрения прохождения законотворческой инициативы. Раз это для жителей столь актуально, то мы поддержали, но попросили запастись терпением, пока все процедуры будут соблюдены. Но в итоге это решение внесет ясность в ситуацию и поможет людям наладить их быт», — пояснил Сергей Юспин.

Отметим, что с законотворческой инициативой об объединении и переименовании поселка в областную Думу вышла администрация Зеленоградского городского округа в июне этого года. Основой для нее стали обращения, а потом протокол схода жителей поселка. В протоколе, в частности, было указано, что «в связи с путаницей в наименовании поселка у жителей возникают проблемы при регистрации права собственности на имущество, с доставкой почты (жителям поселка не доставляют квитанции на уплату имущественных налогов), а также при оформлении займов в кредитных организациях. В соответствии с похозяйственными книгами с 1971 года поселок имеет название Дунаевка».

Появился проект закона на сайте Калининградской областной Думы 28 июня этого года. Согласно тексту документа он вступит в силу после официального опубликования. До этого он должен быть утвержден на заседании Думы и подписан губернатором Калининградской области Антон Алихановым.

Отметим также, что, по данным последней переписи, в поселке Дунаевка зарегистрировано 130 человек, 94 из которых обладают избирательным правом.

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