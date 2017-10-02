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15:43 (мск), источник: Новая Кубань

Администрация Кубани назвала самых эффективных руководителей городов и регионов

Краевая власть изучила деятельность органов местного самоуправления.

Краснодар. 2 окт. — Новая Кубань. На официальном сайте краевой администрации был опубликован доклад «О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Краснодарского края за 2016 год». Согласно этому документу, эффективность руководящих структур муниципалитетов Кубани оценивали по следующим показателям:

1. Экономическое развитие.

2. Социальная культурная сфера (дошкольное образование, общее и среднее образование, культура, физическая культура и спорт).

3. Жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство (Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем и Жилищно-коммунальное хозяйство).

4. Организация муниципального управления.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

6. Комплексная оценка деятельности органов местного самоуправления.

По итогам исследования в 2016 году среди городов самое эффективное руководство было у Сочи. Этот факт примечателен тем, что городскую мэрию возглавляет Анатолий Пахомов — старожил кубанской элиты, в последнее время часто критикуемый губернатором Вениамином Кондратьевым. Градоначальнику олимпийской столицы на протяжении долгого времени сулили отставку, однако он все еще продолжает управлять главным курортом страны.

На втором месте — администрация Армавира. Пост главы города с 2011 года занимает Андрей Харченко.

На третьем месте по эффективности — мэрия Геленджика. Мэр города Виктор Хрестин пришел к власти еще при Александре Ткачеве, однако сумел сохранить позиции при смене власти. В настоящее время в городе обострилась ситуация с обманутыми дольщиками, которые требуют отставки Хрестина. Однако опубликованный доклад учитывает данные за 2016 год.

Краснодар в рейтинге городов занял лишь 5 место. Руководство краевой столицы обновилось в конце 2016 года, поэтому в докладе, очевидно, дана оценка последнему году правления Владимира Евланова.

Среди муниципалитетов Кубани в первой тройке — Кавказский, Тихорецкий и Славянский районы. Глава Кавказского района Виталий Очкаласов руководит муниципалитетом с 2009 года, глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин — с 2012 года, глава Славянского района Роман Синяговский — с 2012. Как видим, все управленцы были назначены еще Александром Ткачевым, однако, по всей видимости, смогли удачно вписаться в команду нового губернатора.

В тройке аутсайдеров по эффективности управления — администрации Калининского, Приморско-Ахтарского (где до сих пор ищут главу) и Щербиновского районов.

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