Патриарх на узбекской земле: глава РПЦ посетил республику
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал Узбекистан с 29 сентября по 2 октября.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал Узбекистан с 29 сентября по 2 октября.
Патриарх прибыл с первосвятительским визитом, приуроченным к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Глава Русской Православной церкви посетил Ташкент и Самарканд, побывал в
Самые яркие кадры визита духовного лидера в Узбекистан сморите в фотоленте Sputnik.