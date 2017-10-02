Патриарх на узбекской земле: глава РПЦ посетил республику

Патриарх прибыл с первосвятительским визитом, приуроченным к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Глава Русской Православной церкви посетил Ташкент и Самарканд, побывал в Свято-Троицком Никольском женском монастыре, провел литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе, который вновь открылся после длительной реконструкции.