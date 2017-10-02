В МИД Узбекистана произошло кадровое назначение
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Начальником Управления по сотрудничеству со странами СНГ, в том числе с Россией, назначен Зафар Нурматов. Об этом сообщает
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Начальником Управления по сотрудничеству со странами СНГ, в том числе с Россией, назначен Зафар Нурматов. Об этом сообщает
До этого назначения Зафар Нурматов работал постоянным полномочным представителем Республики Узбекистан при уставных и других органах СНГ.
На данном посту Нурматов сменил Алишера Агзамходжаева, который в августе был назначен чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Турции.