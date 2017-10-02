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15:31 (мск), источник: Sputnik

В МИД Узбекистана произошло кадровое назначение

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Начальником Управления по сотрудничеству со странами СНГ, в том числе с Россией, назначен Зафар Нурматов. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Источник: Sputnik

До этого назначения Зафар Нурматов работал постоянным полномочным представителем Республики Узбекистан при уставных и других органах СНГ.

На данном посту Нурматов сменил Алишера Агзамходжаева, который в августе был назначен чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Турции.

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