Россияне не пострадали во время беспорядков в Каталонии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские граждане не пострадали в результате беспорядков в Каталонии во время проведения референдума о независимости. Об этом сообщил в понедельник департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter .

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. В результате действий стражей порядка, по версии автономных властей, пострадали более 800 человек.