Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонта на Коммунальном мосту

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов посетил с инспекцией Коммунальный мост, который готовится к сдаче после летнего ремонта. Мэр осмотрел состояние переправы и пообщался с подрядчиком работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, ремонт Коммунального моста проходит в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В этом году над Абаканской протокой было проведено устройство армированного выравнивающего слоя и дорожного покрытия, отремонтированы деформационные швы и обновлен асфальт на путепроводах острова Отдыха. 1 октября движение для всех видов транспорта открыто с небольшими ограничениями.

«Думаю, что в течение 10 дней мы закончим работы на тротуарах, нам необходимо установить в температурные швы специальную резину, поэтому мы будем перекрывать движение, но только в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта», — отметил директор компании «Сибиряк» Владимир Егоров.

Кроме того, подрядной организации предстоит установить сиенитные камни на парапетное ограждение, покрасить перила, обустроить остановочные пункты. Мэр поручил привести в порядок остановки на острове Отдыха и до проведения финишного асфальтирования установить настилы, чтобы пассажирам было удобно заходить и выходить из общественного транспорта.

«Основные работы уже выполнены, и хочу отметить, что подрядная организация ответственно подошла к исполнению контракта. Рассчитываю, что уже на этой неделе, включая выходные дни, весь комплекс работ будет выполнен», — отметил Эдхам Акбулатов.

Кроме того, мэр поручил управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства в течение недели организовать необходимые работы, чтобы возобновить прежнюю схему движения на участке Декабристов-Дубровинского.