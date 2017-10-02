В постпредстве Челябинской области при правительстве РФ новое назначение
Заместителем руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации назначен Илья Нутельс.
Заместителем руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации назначен Илья Нутельс.
Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте правительства.
Как уже сообщало агентство, постпредство Челябинской области в правительстве РФ возглавляет Александр Шепилов (с 5 июня 2014 года в статусе и.о., в октябре этого же года — на постоянной основе). Его первый заместитель — Олег Щегрикович. Он работает с сентября 2014 года. Должность заместителя до настоящего момента была вакантна.