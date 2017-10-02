В постпредстве Челябинской области при правительстве РФ новое назначение

Как уже сообщало агентство, постпредство Челябинской области в правительстве РФ возглавляет Александр Шепилов (с 5 июня 2014 года в статусе и.о., в октябре этого же года — на постоянной основе). Его первый заместитель — Олег Щегрикович. Он работает с сентября 2014 года. Должность заместителя до настоящего момента была вакантна.