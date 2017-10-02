Назарбаев назначил главкома силами воздушной обороны
АСТАНА, 2 окт — Sputnik.
АСТАНА, 2 окт — Sputnik.
По данным министерства обороны РК, Нурлан Карбенов родился в городе Рудный и окончил Суворовское военное училище города Екатеринбург, а также военную академию генерального штаба ВС России.
В разные годы Карбенов занимал пост первого заместителя командующего ВВС, первого заместителя главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК, а с декабря 2016 года проходил службу на должности заместителя начальника Генерального штаба ВС Казахстана.
45-летний обладатель ордена Айбын ІІ степени решением Нурсултана Назарбаева сменил
Нурлан Орманбетов с августа 2008 года по июнь 2010 года был слушателем Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации, а службу начал летчиком в истребительном авиационном полку.