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16:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев назначил главкома силами воздушной обороны

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Генерал-майор авиации Нурлан Карбенов назначен главнокомандующим силами воздушной обороны вооруженных сил Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

По данным министерства обороны РК, Нурлан Карбенов родился в городе Рудный и окончил Суворовское военное училище города Екатеринбург, а также военную академию генерального штаба ВС России.

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В разные годы Карбенов занимал пост первого заместителя командующего ВВС, первого заместителя главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК, а с декабря 2016 года проходил службу на должности заместителя начальника Генерального штаба ВС Казахстана.

45-летний обладатель ордена Айбын ІІ степени решением Нурсултана Назарбаева сменил генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетов, который занимал пост главнокомандующего с июня 2013 года.

Нурлан Орманбетов с августа 2008 года по июнь 2010 года был слушателем Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации, а службу начал летчиком в истребительном авиационном полку.

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