В Крыму с опаской относятся к визиту миссии ОБСЕ
Представители европейской организации собираются на полуостров во время президентских выборов в 2018 году.
Представители европейской организации собираются на полуостров во время президентских выборов в 2018 году.
Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ может посетить Крым для наблюдения за президентскими выборами в 2018 году. Правда, в организации сразу подчеркнули, что приедут они на полуостров только в том случае, если посчитают это необходимым.
Миссия по оценке потребностей прибудет в Россию в декабре. Международные эксперты планируют изучить «политический контекст и выбрать оптимальный формат наблюдения» на предстоящих в марте 2018 года президентских выборах.
Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что оценивать заявление ОБСЕ по поводу визита в Крым нужно лишь после того, как будет известен статус делегации.
— Если она будет частью миссии ОБСЕ в зоне украинского конфликта, то это неприемлемо и означает, что изначально речь шла о пропаганде, а организация рассчитывает на отказ и конфликт. Если же это представители миссии в России по вопросам мониторинга выборов, то можно лишь приветствовать. Тогда мы видим впервые признание реальности, пусть и не официальное, и стремление вернуться к нормальному, привычному, существовавшему до конфликта режиму работы, — рассказал «Комсомольской правде» — Крым политолог.
— ОБСЕ обязаны здесь быть, чтобы понимать суть происходящего, объективно доносить правду. Они должны вернуться к
При этом он не исключает, что в своем отчете по итогам мониторинга выборов в Крыму ОБСЕ будет намеренно акцентировать внимание на негативных моментах, однако в целом делегаты почувствуют «атмосферу и настроения людей на полуострове, которые невозможно будет исказить».
— На Донбассе работу сотрудников ОБСЕ мы увидели, что называется, без макияжа. Складывается впечатление, что туда отправляют глухих, слепых и с имплантированным под мозг чипом антироссийского формата. Так что, если быть откровенным, все эти заявления ОБСЕ никакой изюминки в себе не несут, — пояснил «Комсомольской правде» — Крым Руслан Бальбек.
Депутат уверен: в ОБСЕ прорабатывается схема, «как выбить Крым из результатов президентского голосования», а для достижения этой цели представители миссии будут использовать любые средства.