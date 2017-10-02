Начал работу клуб молодых либералов УзЛиДеП

В частности, Движением предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партией Узбекистана уделяется особое внимание развитию предпринимательства среди молодежи, созданию для этого необходимых условий, достойной поддержке ее инициатив и идей, решению проблем неорганизованной молодежи. Именно таким целям служит новый клуб «Молодые либералы».



— С каждым годом ширятся ряды инициативной и активной молодежи, — говорит руководитель клуба «Молодые либералы» при Маргиланском городском совете УзЛиДеП Абдуманноб Махкамов. — Новый клуб будет иметь важное значение для ее объединения вокруг единой цели, укрепления роли молодежи в деятельности партии. При клубе также начинают работу группы «Изучение проблем молодых предпринимателей» и «Будущие депутаты». Данные группы будут оказывать помощь активной и неорганизованной молодежи.



На презентации была дана подробная информация о планах клуба. Отмечалось, что деятельность клуба «Молодые либералы» полностью созвучна целям и задачам предвыборной программы партии. В частности, клуб будет регулярно проводить ориентированные на молодежь мероприятия на духовно-просветительскую и социально-экономическую тематику.