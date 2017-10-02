Начал работу клуб молодых либералов УзЛиДеП
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Маргилане Ферганским областным советом Движения предпринимателей и деловых людей —
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Маргилане Ферганским областным советом Движения предпринимателей и деловых людей —
В нашей стране все больше возрастает роль и активизируется участие политических партий в исполнении государственных программ, направленных на
В частности, Движением предпринимателей и деловых людей —
— С каждым годом ширятся ряды инициативной и активной молодежи, — говорит руководитель клуба «Молодые либералы» при Маргиланском городском совете УзЛиДеП Абдуманноб Махкамов. — Новый клуб будет иметь важное значение для ее объединения вокруг единой цели, укрепления роли молодежи в деятельности партии. При клубе также начинают работу группы «Изучение проблем молодых предпринимателей» и «Будущие депутаты». Данные группы будут оказывать помощь активной и неорганизованной молодежи.
На презентации была дана подробная информация о планах клуба. Отмечалось, что деятельность клуба «Молодые либералы» полностью созвучна целям и задачам предвыборной программы партии. В частности, клуб будет регулярно проводить ориентированные на молодежь мероприятия на