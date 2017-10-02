Бывшему министру спорта изменена мера пресечения

Мера в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде.

Как говорят собеседники «Ъ», такое решение было принято в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Согласно УПК, в период предварительного следствия лицо, обвиняемое в совершении тяжких преступлений, может находиться под стражей не более 12-ти месяцев.

Напомним, господин Лях был задержан 4 октября прошлого года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление служебными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, которая потом неоднократно продлялась.

По версии следствия, господин Лях, занимая должность министра физической культуры и спорта Прикамья, 2 ноября 2015 года подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, на сумму около 45 млн руб.

Согласно контракту, нужно было заменить покрытие футбольного поля и беговых дорожек.