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21:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшему министру спорта изменена мера пресечения

В следственных органах УФСБ по Пермскому краю вынесено постановление об изменении меры пресечения бывшему министру физической культуры и спорта Павлу Ляху.

Мера в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде.

Как говорят собеседники «Ъ», такое решение было принято в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Согласно УПК, в период предварительного следствия лицо, обвиняемое в совершении тяжких преступлений, может находиться под стражей не более 12-ти месяцев.

Напомним, господин Лях был задержан 4 октября прошлого года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление служебными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, которая потом неоднократно продлялась.

По версии следствия, господин Лях, занимая должность министра физической культуры и спорта Прикамья, 2 ноября 2015 года подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, на сумму около 45 млн руб.

Согласно контракту, нужно было заменить покрытие футбольного поля и беговых дорожек.

По данным контролирующих органов, стоимость работ была завышена на 13,8 млн руб. В марте этого года в отношении Павла Ляха было возбуждено еще одно дело о злоупотреблении полномочиями. Расследование касается выплат 30 млн бюджетных руб. за размещение спортсменов на базе отдыха «Раздольная» в Чайковском. Сам господин Лях своей вины не признает.

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