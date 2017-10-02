Бывшему министру спорта изменена мера пресечения
В следственных органах УФСБ по Пермскому краю вынесено постановление об изменении меры пресечения бывшему министру физической культуры и спорта Павлу Ляху.
В следственных органах УФСБ по Пермскому краю вынесено постановление об изменении меры пресечения бывшему министру физической культуры и спорта Павлу Ляху.
Мера в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде.
Как говорят собеседники «Ъ», такое решение было принято в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Согласно УПК, в период предварительного следствия лицо, обвиняемое в совершении тяжких преступлений, может находиться под стражей не более 12-ти месяцев.
Напомним, господин Лях был задержан 4 октября прошлого года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление служебными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, которая потом неоднократно продлялась.
По версии следствия, господин Лях, занимая должность министра физической культуры и спорта Прикамья, 2 ноября 2015 года подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, на сумму около 45 млн руб.
Согласно контракту, нужно было заменить покрытие футбольного поля и беговых дорожек.
По данным контролирующих органов, стоимость работ была завышена на 13,8 млн руб. В марте этого года в отношении Павла Ляха было возбуждено еще одно дело о злоупотреблении полномочиями. Расследование касается выплат 30 млн бюджетных руб. за размещение спортсменов на базе отдыха «Раздольная» в Чайковском. Сам господин Лях своей вины не признает.