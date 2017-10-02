Глава администрации Грибановского района досрочно ушёл в отставку

Тогда же совет согласовал переход Рыженина на новую должность. Теперь он занимает пост замглавы администрации, курирующего вопросы социальной сферы. На заседании утвердили и исполняющего обязанности главы районной администрации. Им стал замглавы по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи Дмитрий Шевел.

Алексей Рыженин был избран главой администрации Грибановского района в мае 2016 года. На этом посту он должен был находиться до августа 2018 года, однако сложил с себя полномочия, чтобы новый созыв Совета народных депутатов назначил главу администрации района не на два года, а на пять лет. Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации района состоится 1 декабря.